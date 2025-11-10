398 keer bekeken

Tussen Groenlo en het buurtschap Zwolle ligt een landschap dat door mensen is gevormd. In de Leemputten werd vanaf het einde van de negentiende eeuw klei afgegraven voor de steenfabriek van Groenlo. Wat begon als zwaar werk met schop en paard, groeide uit tot een belangrijk onderdeel van de lokale economie.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Vanaf de jaren twintig reed er zelfs een klein leemtreintje tussen Zwolle en de fabriek, met kipkarren vol natte klei. Toen de fabriek rond 1960 de poorten sloot, vulden de diepe kuilen zich met water en nam de natuur het terrein langzaam terug. In 1978 kreeg het de naam Natuurpark De Leemputten — een plek waar water, riet en eilandjes het verleden nog laten zien.

Vandaag is het een geliefd wandelgebied waar de sporen van arbeid en natuur samenkomen.

Het volledige verhaal ‘De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd’ verschijnt zondag 16 november via Zondagsverhalen.

Lezers kunnen zich gratis abonneren om wekelijks een nieuw verhaal te ontvangen over de geschiedenis en cultuur van de Achterhoek.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 16 november via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €1,00.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)