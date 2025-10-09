De mooiste wandelgebieden in de Achterhoek

De Achterhoek staat bekend om haar rust, ruimte en afwisselende landschap. Van oude bossen en kronkelende riviertjes tot sfeervolle dorpjes en indrukwekkende kastelen, het gebied nodigt uit om ontdekt te worden. Wandelaars vinden hier talloze routes die je meenemen langs verborgen paden, historische landgoederen en uitgestrekte weilanden. Of je nu een korte wandeling van een paar kilometer zoekt of liever een lange dagtocht maakt, in de Achterhoek is er altijd iets moois te vinden. Wat het gebied extra bijzonder maakt, is de variatie. Het ene moment loop je door een dicht bos waar je alleen de vogels hoort fluiten, het volgende moment sta je oog in oog met een eeuwenoud kasteel of een schilderachtig dorpje waar de tijd lijkt stil te staan. De Achterhoek is niet alleen een paradijs voor natuurliefhebbers, maar ook voor mensen die houden van cultuur en historie.

Goed voorbereid op pad

Het weer in Nederland kan grillig zijn. Tijdens een tocht kan de zon hoog aan de hemel staan, maar een uur later kan een stevige bui je verrassen. Daarom is het slim om je uitrusting af te stemmen op de omstandigheden. Een lichte regenjas voor dames is ideaal om mee te nemen in de rugzak. Hij neemt weinig ruimte in, maar zorgt ervoor dat je ook tijdens een onverwachte regenbui gewoon kunt doorlopen en van de omgeving blijft genieten. Een langere route langs kastelen of landhuizen wordt een stuk aangenamer als je niet bang hoeft te zijn voor natte kleding. Zo wordt de nadruk gelegd op het plezier van de wandeling in plaats van het weer. Uiteindelijk is dat waar het allemaal om draait.

Wandelplezier in elk seizoen

Ook in de herfst en winter blijft de Achterhoek prachtig. De bossen kleuren goudgeel en rood, en het platteland krijgt een rustige, bijna schilderachtige uitstraling. Juist in deze seizoenen is een goede regenjas geen overbodige luxe. Het zorgt ervoor dat je zonder zorgen langere routes kunt lopen, bijvoorbeeld de bekende kastelenroute bij Vorden of de rondwandeling door Ruurlo. Zelfs bij wat minder zonnig weer beleef je de charme van de streek op zijn best. Daarnaast zijn er speciale routes waar je honden mee naartoe kunt nemen, mits aangelijnd. Dat maakt de Achterhoek niet alleen aantrekkelijk voor gezinnen, maar ook voor wandelaars die hun viervoeter graag meenemen op avontuur.

Routes met karakter

Wie echt de diepte in wil, kan kiezen voor de grote rondwandeling die de Achterhoek en de Liemers met elkaar verbindt. Deze tocht bestaat uit tientallen etappes en brengt je kriskras door het landschap. Voor wie liever kortere routes wandelt, zijn er talloze rondjes van 5 tot 10 kilometer die langs dorpen, bossen en kastelen leiden. Vooral de tocht langs Huize Ruurlo en het beroemde doolhof is populair, net als de drie-kastelenwandeling bij Vorden. Het maakt niet uit welke route je kiest, de Achterhoek verrast altijd met haar mix van natuur, historie en gastvrijheid. Een plek waar je even helemaal loskomt van de drukte en de tijd neemt om écht om je heen te kijken.

