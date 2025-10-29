De Schatberg wordt groene ontmoetingsplek
LICHTENVOORDE – De voormalige speeltuin De Schatberg krijgt een nieuwe toekomst. Het terrein wordt de komende maanden herontwikkeld tot een groene speel- en ontmoetingsplek met ruimte om te wandelen en te bewegen.
De plannen maken deel uit van het project De Groene Long Lichtenvoorde, dat inzet op een gezondere leefomgeving en meer verbinding in de wijk. De herinrichting wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de BOS-subsidie (Bewegen, Ontmoeten en Spelen) en een bijdrage van het provinciale Dorpendealprogramma.
Het ontwerp kwam tot stand na overleg met buurtbewoners. Stichting De Schatberg werkte samen met ontwerpbureau De Hofmeesters uit Lichtenvoorde. Het nieuwe plan biedt plek voor spel, ontmoeting en natuur voor jong en oud.
📅 Wanneer: maandag 10 november, 19.30 uur
📍 Waar: Sociaal cultureel centrum De Dijk, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde
💬 Wat: Inloopbijeenkomst met toelichting op het ontwerp
