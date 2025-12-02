Dinxperwick viert ‘De Kerst ontKIEMt’ bij De Kiem

DINXPERLO – Op zondag 14 december verandert De Kiem aan de Europastraat in Dinxperlo in een warm kerstdecor tijdens het grensoverschrijdende evenement ‘De Kerst ontKIEMt’. Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers genieten van kerststallen, muziek, workshops en internationale ontmoeting.

Het project benadrukt de nauwe band tussen Dinxperlo en Suderwick, twee dorpen die in de praktijk één gemeenschap vormen. „Juist in de donkere dagen voor kerst willen we laten zien hoe waardevol ontmoeting en samenwerking zijn,” aldus de organisatie.

Nieuwe opzet: alle kerststallen onder één dak

Waar eerdere jaren een route door Dinxperwick werd gevolgd, staan de kerststallen ditmaal centraal op één locatie. In de ontvangstruimte van De Kiem worden handgemaakte, klassieke én moderne kerststallen uit de hele wereld getoond. De organisatie verwacht dat dit de ontmoeting en uitwisseling juist versterkt.

Muziek, workshops en speurtocht

Bezoekers kunnen deelnemen aan creatieve workshops, een kerstfiguurtje maken of meedoen aan een speurtocht met kans op een kerstpakket. Muziek is er van onder meer het B-orkest van Psalm 150, The Joysingers, de Strangzangers uit Ulft, Merel Wieggerinck, Ingrid Luiten en de midwinterhoornblazers van Toeten of Bloazen. Tijden staan op www.dinxperience.nl.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers ook kennismaken met MFA De Kiem, waar sinds kort diverse organisaties en initiatieven zijn gevestigd.

Eten en drinken — zoals glühwein, chocolademelk en wereldse hapjes — worden verzorgd door o.a. het Vrouwencafé Kulturhus Dinxperlo. Leerlingen van Schaersvoorde helpen mee vanuit het project Naoberschap voor morgen.

