Dinxperwick viert ‘De Kerst ontKIEMt’ bij De Kiem
DINXPERLO – Op zondag 14 december verandert De Kiem aan de Europastraat in Dinxperlo in een warm kerstdecor tijdens het grensoverschrijdende evenement ‘De Kerst ontKIEMt’. Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers genieten van kerststallen, muziek, workshops en internationale ontmoeting.
Het project benadrukt de nauwe band tussen Dinxperlo en Suderwick, twee dorpen die in de praktijk één gemeenschap vormen. „Juist in de donkere dagen voor kerst willen we laten zien hoe waardevol ontmoeting en samenwerking zijn,” aldus de organisatie.
Nieuwe opzet: alle kerststallen onder één dak
Waar eerdere jaren een route door Dinxperwick werd gevolgd, staan de kerststallen ditmaal centraal op één locatie. In de ontvangstruimte van De Kiem worden handgemaakte, klassieke én moderne kerststallen uit de hele wereld getoond. De organisatie verwacht dat dit de ontmoeting en uitwisseling juist versterkt.
Muziek, workshops en speurtocht
Bezoekers kunnen deelnemen aan creatieve workshops, een kerstfiguurtje maken of meedoen aan een speurtocht met kans op een kerstpakket. Muziek is er van onder meer het B-orkest van Psalm 150, The Joysingers, de Strangzangers uit Ulft, Merel Wieggerinck, Ingrid Luiten en de midwinterhoornblazers van Toeten of Bloazen. Tijden staan op www.dinxperience.nl.
Tijdens het evenement kunnen bezoekers ook kennismaken met MFA De Kiem, waar sinds kort diverse organisaties en initiatieven zijn gevestigd.
Eten en drinken — zoals glühwein, chocolademelk en wereldse hapjes — worden verzorgd door o.a. het Vrouwencafé Kulturhus Dinxperlo. Leerlingen van Schaersvoorde helpen mee vanuit het project Naoberschap voor morgen.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Gea Hofstede voorgedragen als nieuwe burgemeester Oost Gelre 17
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 11
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Top 10: de leukste kerstmarkten rondom Oost Gelre dit jaar 2
- Grote brand legt woning en schuur in Halle in de as; dorp geschrokken 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
Trending deze week
- Gea Hofstede voorgedragen als nieuwe burgemeester Oost Gelre 17
- Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle 11
- Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Expositie ‘Verbinding’ toont robuuste kerststallen bij Stadsboerderij Grolle 2
- Grote brand legt woning en schuur in Halle in de as; dorp geschrokken 2