Documentaire ‘Het Muziekmedicijn’ raakt hart en geheugen

LOCHEM – Bij het Alzheimer Trefpunt in Lochem wordt op vrijdag 14 november de indrukwekkende documentaire Het Muziekmedicijn vertoond. In deze film van Frénk van der Linden laat klassiek zangeres Maartje de Lint zien hoe muziek het geheugen van mensen met dementie kan raken – soms zelfs tot het punt waarop vergeten woorden en emoties weer tot leven komen.

De documentaire werd eerder uitgezonden door Omroep MAX en wordt nu in Lochem vertoond voor bezoekers van het trefpunt. Het laat zien hoe krachtig muziek kan zijn als ‘medicijn’ voor het brein en hoe het vreugde en herkenning oproept bij mensen die anders moeilijk contact maken.

“Als iemand plotseling weer een lied meezingt dat hij al jaren niet meer kende, dan zie je pure verwondering — bij de ander én bij jezelf,” zegt Maartje de Lint in de film.

📅 Vrijdag 14 november

🕥 10.30–12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

📍 Stadshuus, Markt 3, Lochem

📧 Aanmelden: gewenst via truus@grijzen.nl

