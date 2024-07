Doe mee met de landelijke Tuinvlindertelling!

LANDELIJK – Vanaf vrijdag 2 augustus start de jaarlijkse Landelijke Tuinvlindertelling. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen via De Vlinderstichting. De telling loopt van 2 tot en met 4 augustus 2024. Eén kwartier tellen is al voldoende, maar je mag zeker ook vaker tellen! Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gezien. Welke vlinder wordt dat dit jaar?

Waarom Vlinders Tellen?

De Vlinderstichting organiseert elke zomer een tuinvlindertelling om een beter beeld te krijgen van de toestand van de natuur in stedelijke en dorpse gebieden. Dagvlinders reageren snel op veranderingen in het milieu en klimaat, waardoor ze goede indicatoren zijn voor de gezondheid van onze leefomgeving. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens om vlinders nog beter te kunnen beschermen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vlinders afneemt, en dat is een zorgwekkende trend die we moeten aanpakken.

Vlinders Herkennen en Melden

Iedereen kan waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via Tuintelling.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart.

Maak je Tuin een Vlindertuin

De zomervakantie is een ideaal moment om de tuin in te richten voor vlinders en te genieten van kleurrijke bezoekers! Kies voor inheemse planten die lang bloeien en veel nectar geven. Dit helpt niet alleen vlinders, maar ook bijen en zweefvliegen.

Vlinderen met Kinderen

Wat is er leuker dan samen vlinders tellen? Ga met je (klein)kinderen de tuin in met het leuke vlinder-doe-boek, speciaal voor de jongste vlindertellers. Het staat vol weetjes, puzzels en tips om vlinders te tellen. Download het doe-boek gratis op www.vlinderstichting.nl/vlinderdoeboek.

De Top 5 van 2023

In 2023 was het klein koolwitje de meest getelde vlinder, op de voet gevolgd door de atalanta. De afgelopen dagen was de dagpauwoog veel aanwezig in onze tuinen, maar is dat ook nog zo tijdens de tuinvlindertelling?

Klein koolwitje Atalanta Citroenvlinder Dagpauwoog Groot koolwitje

Wat wordt het dit jaar? De Tuinvlindertelling wordt gehouden van 2 tot en met 4 augustus 2024. Kijk voor alle informatie en meer tuintips op De Vlinderstichting | Tuinvlindertelling.