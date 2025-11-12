Doetinchem ontvangt bijna €20 miljoen voor mobiliteitsprojecten
DOETINCHEM – De gemeente Doetinchem krijgt bijna 20 miljoen euro van het Rijk voor mobiliteitsmaatregelen die de woningbouw in de stad moeten versnellen. De bijdrage komt uit de regeling Woningbouw op Korte Termijn (WoKT). Met de subsidie wil de gemeente onder meer de centrumring aanpakken en het gebied rond het station vernieuwen. De gemeenteraad stelde hiervoor al €8,8 miljoen aan cofinanciering beschikbaar.
Wethouder mobiliteit Rens Steintjes spreekt van “een gigantische impuls” voor Doetinchem: “Met dit bedrag kunnen we onze groeiambitie richting 70.000 inwoners in 2036 waarmaken én zorgen dat onze infrastructuur daarop is voorbereid.”
De plannen voorzien in de versnelde bouw van bijna 2000 woningen. Uit onderzoek bleek dat niet nieuwe wegen, maar een andere inrichting van bestaande routes de doorstroming kan verbeteren. Zo worden vijf rotondes op de centrumring vervangen door kruisingen met verkeerslichten.
Ook het stationsgebied wordt vernieuwd. Daar bereidt de gemeente zich voor op de komst van de RegioExpres, de toekomstige sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem, die doorrijdt naar Winterswijk. Naast een vernieuwd busstation komen er betere fietsvoorzieningen en een voetgangerstunnel.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 8
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
Trending deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 8
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2
- Boh Foi Toch sluit jubileumjaar af met dubbel-lp Onmundeg Mooi 1
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt tour af in De Mattelier: muzikale achtbaan met warm hart 1
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2