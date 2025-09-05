Doetinchem presenteert visie voor vitaal landelijk gebied

DOETINCHEM – De gemeente Doetinchem heeft een nieuwe totaalvisie opgesteld om de leefbaarheid in het landelijk gebied te versterken. Belangrijke thema’s zijn wonen, natuur, klimaat en sociale samenhang. Het plan is tot stand gekomen na intensief overleg met bewoners, ondernemers en een adviesbureau.

Volgens wethouder Rens Steintjes ligt de uitdaging vooral in het vinden van een balans. “We willen jongeren de kans geven in het gebied te blijven wonen en zo de sociale cohesie versterken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap of de ontwikkeling van agrarische bedrijven.”

Het beleid speelt in op actuele trends: vergrijzing, stoppende bedrijven, klimaatverandering en de wens om natuur en landschap te behouden. De visie maakt nieuwe woonvormen mogelijk en biedt ruimte voor initiatieven die bijdragen aan een vitaal buitengebied.

Speciaal voor jongeren organiseert de gemeente dit najaar opnieuw een bijeenkomst, waarin zij informatie krijgen over woonkansen en hun ideeën kunnen delen.

📅 Najaar 2025 (jongerenbijeenkomst)

📍 Landelijk gebied Doetinchem

💶 Deelname gratis

🔗 www.doetinchem.nl/landelijk-gebied

