Dragbingo met Mary Miracle & Lady Diamond in Rockcafé Taste

16 keer bekeken

GROENLO – Op vrijdag 14 november 2025 verandert Rockcafé Taste in Groenlo voor één avond in een glitterparadijs! De gitaren maken plaats voor glamour, humor en bingo, gepresenteerd door de flamboyante Mary Miracle en haar verrassende gast: de bloedmooie Lady Diamond.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens deze Dragbingo vliegen de scherpe grappen, hilarische prijzen en onverwachte muzikale guilty pleasures je om de oren. Verwacht een show vol energie, humor en glitter — maar met dat herkenbare, gezellige Taste-gevoel.

Of je nu rocker bent, bingofanaat, nieuwsgierige voorbijganger of gewoon zin hebt in een avond vol plezier: iedereen is welkom!

📅 Datum: vrijdag 14 november 2025

🕣 Aanvang: 20.30 uur

📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo

🎟️ Kaarten: rockcafetaste.stager.co/shop/default

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)