Dragbingo met Mary Miracle & Lady Diamond in Rockcafé Taste
GROENLO – Op vrijdag 14 november 2025 verandert Rockcafé Taste in Groenlo voor één avond in een glitterparadijs! De gitaren maken plaats voor glamour, humor en bingo, gepresenteerd door de flamboyante Mary Miracle en haar verrassende gast: de bloedmooie Lady Diamond.
Tijdens deze Dragbingo vliegen de scherpe grappen, hilarische prijzen en onverwachte muzikale guilty pleasures je om de oren. Verwacht een show vol energie, humor en glitter — maar met dat herkenbare, gezellige Taste-gevoel.
Of je nu rocker bent, bingofanaat, nieuwsgierige voorbijganger of gewoon zin hebt in een avond vol plezier: iedereen is welkom!
📅 Datum: vrijdag 14 november 2025
🕣 Aanvang: 20.30 uur
📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo
🎟️ Kaarten: rockcafetaste.stager.co/shop/default
