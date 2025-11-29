Drie fotografen tonen ‘Winter’ in Stadsboerderij Grolle
GROENLO – De Stadsboerderij Grolle presenteert van 1 december 2025 tot en met 29 januari 2026 de nieuwe foto-expositie ‘Winter’, met werk van Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde en Dinie Wikkerink. Drie fotografen, drie stijlen, één thema: de winter als bron van emotie, licht en verbeelding.
Nawinter – Bettina Hogeweg
Hogeweg verbeeldt de periode waarin de strengste kou achter ons ligt en de eerste tekenen van het voorjaar zichtbaar worden. Een tijd van transitie: sombere winterdagen worden afgewisseld met voorzichtige zonmomenten. In haar serie vangt ze zowel de donkere schoonheid van de winter als de hoopvolle lichtpuntjes van het komende seizoen.
Yuletide – Gerjo te Linde
Te Linde laat zich inspireren door Yule, het eeuwenoude midwinterfeest rond de winterzonnewende. Zijn werk toont de terugkeer van het licht na de langste nacht en verwijst naar cycli van zon en maan. De serie ademt reflectie, bezinning en de symboliek van een nieuw begin.
Licht – Dinie Wikkerink
Wikkerink richt haar aandacht op het alledaagse dichtbij huis. Met licht als haar belangrijkste gereedschap maakt ze tijdloze beelden die rust, schoonheid en troost uitstralen. “Mijn camera is de stille getuige van al het moois dat voorbij komt,” zegt ze. In haar foto’s krijgen gewone momenten een beeldende, bijna poëtische betekenis.
Bezoekers kunnen gelijktijdig ook de expositie ‘Verbinding’ van Judith Olthof bekijken, met ambachtelijke kerststallen uit natuurlijke materialen.
📅 1 december 2025 – 29 januari 2026
📍 Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, Groenlo
💶 Toegang: zie website
🔗 www.stadsboerderijgrolle.nl
