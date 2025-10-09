Driewielfietsontdekdag in Vorden
VORDEN – Inwoners van Bronckhorst die niet meer zo zeker op een tweewieler stappen, krijgen op dinsdag 4 november de kans om kennis te maken met de driewielfiets. De gemeente Bronckhorst organiseert samen met de Fietsersbond de Driewielfietsontdekdag in Sporthal ’t Jebbink in Vorden.
Bezoekers kunnen tussen 14.00 en 16.30 uur verschillende modellen uitproberen, onder begeleiding van ervaren fietsdocenten. Zij geven uitleg, beantwoorden vragen en helpen bij een veilige proefrit. “De driewielfiets geeft vrijheid en zelfstandigheid terug aan mensen die niet meer goed uit de voeten kunnen met een gewone fiets,” aldus een woordvoerder van de gemeente.
Naast het fietsen is er aandacht voor veiligheid. Bij de stand van Bike Totaal Bleumink kunnen bezoekers fietshelmen passen, en de eerste twintig deelnemers ontvangen een kortingsvoucher van €10. Ook is er een ‘Sterk Staan’-checkpunt, waar men in tien minuten het valrisico kan laten testen en direct advies krijgt om vallen te voorkomen.
📅 Dinsdag 4 november 2025, 14.00–16.30 uur
📍 Sporthal ’t Jebbink, Vorden
💶 Gratis deelname, aanmelden gewenst
🔗 doortrappen.nl/gelderland
