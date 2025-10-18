Duco Hellema spreekt in Kenniscafé over ‘feiten en verzinsels’
BREDEVOORT – Hoe onderscheiden we nog waarheid van verzinsel in een tijd van nepnieuws, AI en gemanipuleerde beelden? Die vraag staat centraal tijdens het Kenniscafé in de Koppelkerk op vrijdag 31 oktober 2025, met als spreker oud-hoogleraar geschiedenis Duco Hellema.
Hellema – bekend van zijn historische boeken én thrillers – gaat in op de dunne scheidslijn tussen feit en fictie. “De waarheid lijkt er steeds minder toe te doen,” stelt hij. “Maar wat betekent dat voor schrijvers, lezers en historici?” Hij bespreekt hoe verhalen die ‘gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal’ balanceren tussen werkelijkheid en verbeelding.
Als wetenschapper schreef Hellema gezaghebbende werken over de Koude Oorlog, dekolonisatie en het Nederlands buitenlands beleid. Tegenwoordig richt hij zich op historische thrillers, waaronder Rendez-vous in Praag, De man in de Amstel en Rode Hulp. Zijn lezing belooft een boeiende en soms luchtige blik op hoe we omgaan met waarheid in tijden van desinformatie.
📅 Datum: vrijdag 31 oktober 2025
📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
🕗 Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
💶 Toegang: €12,50 vvk / €15 aan de deur
🔗 Meer info & tickets: www.koppelkerk.nl
Wist je dat Duco Hellema ooit hoofd was van het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en nu vooral thrillers schrijft die zich afspelen tegen de achtergrond van echte historische gebeurtenissen?
