Duurzame Ster 2025 gaat naar Werkgroep Verduurzamen Monumenten

BRONCKHORST – De Werkgroep Verduurzamen Monumenten uit Keppel-Eldrik is uitgeroepen tot Duurzame Ster 2025. Wethouder Wilko Pelgrom reikte de onderscheiding op 15 december uit aan de leden van de werkgroep, als waardering voor hun inzet om monumenteigenaren te helpen met verduurzaming.

De werkgroep ontstond in 2023 vanuit het Dorps Energie Proces (DEP) in Keppel-Eldrik en bleef ook na afronding in 2024 actief. Zij organiseren bijeenkomsten over isolatie, energiebesparing en praktische stappen voor bewoners van monumentale panden in de hele gemeente. Daarmee vormen ze een laagdrempelig steunpunt voor inwoners die met hun monument willen verduurzamen.

Volgens wethouder Pelgrom is hun bijdrage van groot belang: “De toekomst zonder aardgas vraagt om samenwerking. Monumenten hebben unieke uitdagingen, en het is bewonderenswaardig dat deze groep bewoners hun kennis en energie inzet om anderen te helpen.”

De Duurzame Ster is een jaarlijkse waarderingsprijs voor inwoners of organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor duurzaamheid. Het is geen prijs waarop men zich kan aanmelden; de gemeente selecteert zelf de winnaars. Binnenkort wordt bij het gemeentehuis een speciale stertegel met hun naam onthuld.

