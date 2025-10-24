Duurzamer reizen? Kom naar het OV-inloopspreekuur in Ruurlo of Winterswijk

WINTERSWIJK / RUURLO – Wil je graag duurzamer reizen en minder afhankelijk zijn van de auto? Tijdens het OV-inloopspreekuur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek helpen OV-ambassadeurs je graag op weg. Zij leggen uit hoe je reist met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay, en geven advies over abonnementen, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die weer eens met het openbaar vervoer wil reizen maar daar wat hulp bij kan gebruiken. Tijdens het gratis inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen en al je vragen stellen. Ook telefonisch advies is mogelijk via het dagelijks telefonisch spreekuur.

📅 Vrijdag 7 november 2025 – Bibliotheek Winterswijk, vanaf 14.00 uur

📅 Woensdag 12 november 2025 – Bibliotheek Ruurlo, vanaf 14.00 uur

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

📞 Telefonisch spreekuur: 038 – 303 70 10

🕓 Ma–vr 10.00–12.00 uur • Di/do 13.30–15.00 uur • Ma/wo 18.30–20.00 uur

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)