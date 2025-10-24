Duurzamer reizen? Kom naar het OV-inloopspreekuur in Ruurlo of Winterswijk
WINTERSWIJK / RUURLO – Wil je graag duurzamer reizen en minder afhankelijk zijn van de auto? Tijdens het OV-inloopspreekuur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek helpen OV-ambassadeurs je graag op weg. Zij leggen uit hoe je reist met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay, en geven advies over abonnementen, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.
De spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die weer eens met het openbaar vervoer wil reizen maar daar wat hulp bij kan gebruiken. Tijdens het gratis inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen en al je vragen stellen. Ook telefonisch advies is mogelijk via het dagelijks telefonisch spreekuur.
📅 Vrijdag 7 november 2025 – Bibliotheek Winterswijk, vanaf 14.00 uur
📅 Woensdag 12 november 2025 – Bibliotheek Ruurlo, vanaf 14.00 uur
💶 Toegang: gratis
🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
📞 Telefonisch spreekuur: 038 – 303 70 10
🕓 Ma–vr 10.00–12.00 uur • Di/do 13.30–15.00 uur • Ma/wo 18.30–20.00 uur
