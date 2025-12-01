Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier
GROENLO – In De Mattelier vindt op vrijdag 19 december weer Eat to Meet plaats, een avond waar samen eten centraal staat en inwoners en nieuwkomers uit Oost Gelre elkaar leren kennen. Vrijwilligers zorgen voor een warme, laagdrempelige sfeer waarin iedereen kan aanschuiven.
De opzet is simpel: deelnemers nemen een eigen gerecht mee, plus een bord en bestek. Op lange tafels ontstaat zo een bont buffet met smaken uit verschillende culturen. De soep en het dessert worden bereid door een groep vrijwilligers onder leiding van Gerry Reinders. Jong en oud, alleenstaanden, gezinnen en nieuwkomers – iedereen is welkom.
Naast het eten is er muziek, worden verhalen gedeeld en kunnen bezoekers kennismaken met de traditionele Dabka-dans. Zo wordt de avond niet alleen een maaltijd, maar ook een ontmoeting tussen verschillende achtergronden en levensverhalen.
“Je merkt dat een praatje aan tafel vaak het begin is van nieuw contact,” zegt initiatiefnemer Gerry Reinders. “Eat to Meet laat zien hoe sterk een simpel gedeeld bord kan verbinden.”
Aanmelden kan tot en met 17 december per e-mail. Wie als vrijwilliger wil meehelpen in de keuken of organisatie, kan zich via hetzelfde adres melden.
📅 Wanneer: vrijdag 19 december 2025, vanaf 18.00 uur
📍 Waar: De Mattelier, Groenlo (gemeente Oost Gelre)
💶 Kosten: deelname op basis van een zelf meegebracht gerecht
🔗 Aanmelden & info: etmoostgelre@gmail.com
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
Trending deze week
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Molenbergplan maakt 75 zorgwoningen mogelijk: sterke vergrijzing drukt op regio 1
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2