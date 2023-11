VARSSEVELD – Jean Kreunen geeft op woensdag 22 november een lezing over oorlogsverhalen in de Achterhoek. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW in de NPB in Varsseveld. Aanvang van de lezing in het witte kerkje is 19.45 uur. De toegang is gratis.

Jean Kreunen, oud directeur van het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo Gld. en bestuurslid van Oorlogsmuseum Overloon, is vooral een geboren verhalenverteller. Hij vond als 12-jarige jongen twee militaire helmen op de zolder van de schuur en raakte geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Het verzamelen van originele objecten uit de periode 1933 -1945 hield hem sindsdien in de greep. Dit resulteerde in 2006 in een officieel geregistreerd museum in Hengelo Gld.

Jean zal tijdens de lezing vertellen over zijn eerste kennismaking met de oorlogsspullen. Daarna neemt hij met behulp van allerlei voorwerpen en documenten, ondersteund met een fotopresentatie, iedereen mee terug naar de oorlogsjaren. Het zijn indrukwekkende achtergrondverhalen en leuke anekdotes over de gekste dingen uit zijn grote verzameling. Hoeveel vasthoudendheid er soms nodig was om bepaalde goederen voor de collectie te bemachtigen, maar ook toevalstreffers en bijna wonderen, hoe hij de spullen opspoorde. Hierbij zijn ook zaken uit het gebied van ADW (Aalten Dinxperlo Wisch).

Diverse onderwerpen zullen de revue passeren, zoals: mobilisatie 1940, Jodenvervolging, dagelijks leven, verzet, luchtoorlog en bevrijding. De bevlogenheid met zijn levenswerk straalt er vanaf. Hij zal op een prettige wijze informatie over de oorlogsjaren overdragen aan de toehoorders. In 2020 heeft Jean het boek ‘Een kist vol oorlogsverhalen’ uitgegeven. Dit is deze avond ook te koop.

Meebrengen

Jean nodigt iedereen uit die nog iets uit de Tweede Wereldoorlog heeft en waarvan ze zelf niet weten wat het is naar de lezing mee te brengen. Hij is graag bereid om te kijken, of hij er meer over kan vertellen.

U kunt alvast wat meer van zijn virtuele museum bekijken op: www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl

