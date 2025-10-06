Eerste druivenoogst bij nieuwe wijnhoeve Elfa in Winterswijk

WINTERSWIJK /AALTEN– Op vrijdag 3 oktober vond bij wijnhoeve Elfa de allereerste druivenoogst plaats. Ondernemers Lotte Kooistra en Jeroen Wismans startten hun biologische wijngaard in het voorjaar van 2023 en telen inmiddels vijf druivenrassen voor witte wijn op 1,5 hectare grond. De oogst van het ras Souvignier Gris markeert het begin van hun eerste wijnproductie.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Bij de feestelijke oogst kregen Lotte en Jeroen hulp van wethouder Sandra Metaal (gemeente Winterswijk), burgemeester Anton Stapelkamp (gemeente Aalten), chef-kok Bram Stoverink van restaurant Olde Marckt in Aalten en Maurits Steverink van Achterhoek Food.

De wijnhoeve ligt precies op de grens van de gemeenten Aalten en Winterswijk. Met hun initiatief dragen de jonge ondernemers bij aan het culinaire en toeristische profiel van de Achterhoek. Daarnaast zorgen ze samen met vrijwilligers voor een aantrekkelijk landschap. Zowel de gemeenten als Achterhoek Food spraken hun waardering uit en gaven aan het duo actief te willen betrekken bij het regionale foodnetwerk.

📅 Eerste oogst: 3 oktober 2025

📍 Locatie: Wijnhoeve Elfa, grens Aalten-Winterswijk

💶 Toegang: n.v.t.

🔗 Meer info: www.elfawijnhoeve.nl

Wist je dat het druivenras Souvignier Gris uitstekend bestand is tegen het Nederlandse klimaat en vaak wordt gebruikt voor frisse, fruitige witte wijnen?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)