Eerste headliners Zwarte Cross 2026 bekend: Dropkick Murphys, BÖKKERS, Within Temptation en Russo
LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross heeft de eerste 38 artiesten voor 2026 bekendgemaakt. De grootste blikvangers zijn Dropkick Murphys, Within Temptation, BÖKKERS en Russo. Daarmee zet de organisatie opnieuw in op een mix van internationale headliners en vertrouwde regionale favorieten.
De Amerikaanse folkpunkband Dropkick Murphys staat garant voor een energieke show vol hits. Within Temptation keert na jaren terug op het hoofdpodium, een veelgevraagde comeback door bezoekers. Voor de Achterhoekse achterban belooft ook BÖKKERS een warm weerzien te worden.
In totaal presenteert de organisatie 38 acts. De lijst bevat onder meer The Hillbilly Moonshiners Bluegrass Band, TikTok Tammo & Band, The Zac Schulze Gang, IV & The Strange Band, Kenny B, Josylvio, HENGE, Politie Warnsveld en Call It Off, dat een volledige set agressieve Taylor Swift-covers brengt.
Naast muziek is er opnieuw ruimte voor theater. Het Togolese gezelschap Afuma toont traditionele Ifè-steltkunst op metershoge stelten, terwijl Rob in zijn voorstelling In de zorg met Rob ontroerende én humoristische verhalen deelt uit twintig jaar ouderenzorg.
De populariteit van het festival blijft onverminderd groot: de zaterdag is al uitverkocht, maar voor de overige dagen en de camping zijn nog tickets beschikbaar. De Zwarte Cross verwacht weer honderdduizenden bezoekers naar Lichtenvoorde te trekken.
Datum: 16 t/m 19 juli 2026
Locatie: Festivalterrein Lichtenvoorde
Kosten: Ticketprijzen variëren per dag (zaterdag uitverkocht)
Website: www.zwartecross.nl
