Eerste matige vorst van het seizoen: Achterhoek voelt de winter aankomen

In het noorden van het land is vannacht voor het eerst dit seizoen matig gevroren, met in Eelde een minimumtemperatuur van -5,4 graden. Voor de tijd van het jaar is dat aan de vroege kant; normaal gebeurt dit pas rond begin december. In De Bilt bleef het bij lichte vorst.

Voor de Achterhoek betekent dit dat de eerste echte winterkou eraan zit te komen. Vorig jaar duurde het tot 11 januari voordat het ergens in Nederland matig vroor. Dat het nu al in november gebeurt, past in het beeld dat de eerste vorstdagen de laatste jaren sterk schommelen. Historisch gezien is Winterswijk zelfs recordhouder: daar werd op 7 oktober 1912 al een minimum van -5,7 graden gemeten.

Uit klimaatcijfers blijkt dat het aantal dagen met matige vorst langzaam afneemt, maar vooral in het oosten – waaronder de Achterhoek – blijft winterkou het vaakst voorkomen.

