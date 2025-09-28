Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo
GROENLO – Ruim 450 wandelaars trokken zondagmiddag 28 september door en rond Groenlo tijdens de eerste editie van de Najaarswandeling. Normaal vindt dit evenement plaats als Midzomerwandeling, maar door de hitte van afgelopen zomer besloot de organisatie de wandeling dit jaar in september te houden.
De route startte en eindigde bij Brouwersnӧs en voerde langs plekken als het hertenkamp, de Slinge en het Scoutingterrein. Onderweg zorgden artiesten op sfeervolle locaties voor luisterliedjes en voordrachten.
Na afloop was er veel lof. “Wat een mooie oplossing om dit keer in de nazomer te lopen. De route, de muziek én de organisatie waren top,” aldus een deelnemer. Zowel de opzet als de samenwerking met lokale artiesten werd door velen geprezen.
De wandeling verliep soepel dankzij de duidelijke bewegwijzering en verkeersbegeleiding. Met de Najaarswandeling is er een nieuw seizoensmoment toegevoegd aan de Groenlose traditie.
Wist je dat … de volgende wandeling, de Midwinterhoornwandeling, gepland staat voor maandag 22 december 2025 in Groenlo?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 4
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 3
- Bredevoort Schittert speelt met licht: drie avonden vol fonkeling en spel 3
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 2
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 25
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 4
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 2
- BommelWereld Groenlo in NPO Radio 1-programma 3
- Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje 2
- Grol geeft ook in eigen huis de competitiestart extra kleur 1