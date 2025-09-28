Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo

De belangstelling bij de lokale artiesten was groot – Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Ruim 450 wandelaars trokken zondagmiddag 28 september door en rond Groenlo tijdens de eerste editie van de Najaarswandeling. Normaal vindt dit evenement plaats als Midzomerwandeling, maar door de hitte van afgelopen zomer besloot de organisatie de wandeling dit jaar in september te houden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (4) 👎 Niet leuk (0)

De route startte en eindigde bij Brouwersnӧs en voerde langs plekken als het hertenkamp, de Slinge en het Scoutingterrein. Onderweg zorgden artiesten op sfeervolle locaties voor luisterliedjes en voordrachten.

Na afloop was er veel lof. “Wat een mooie oplossing om dit keer in de nazomer te lopen. De route, de muziek én de organisatie waren top,” aldus een deelnemer. Zowel de opzet als de samenwerking met lokale artiesten werd door velen geprezen.

De wandeling verliep soepel dankzij de duidelijke bewegwijzering en verkeersbegeleiding. Met de Najaarswandeling is er een nieuw seizoensmoment toegevoegd aan de Groenlose traditie.

Wist je dat … de volgende wandeling, de Midwinterhoornwandeling, gepland staat voor maandag 22 december 2025 in Groenlo?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (4) 👎 Niet leuk (0)