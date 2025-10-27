Elisabeth Hetherington zingt Amerikaans repertoire met Phion

29 keer bekeken

DOETINCHEM – Sopraan Elisabeth Hetherington brengt samen met Orkest Phion en de Portugese dirigent Joana Carneiro een muzikaal eerbetoon aan Noord-Amerika. In het programma Een muzikale reis door Amerika klinken werken van onder meer Billie Holiday, Aaron Copland en Samuel Barber. De voorstelling is op donderdag 13 november om 20.00 uur te horen in Schouwburg Amphion.

Hetherington, geboren in Canada en sinds haar studie in Nederland actief als veelzijdig zangeres, ontving in 2024 de Nederlandse Muziekprijs. Ze staat bekend om haar theatrale stijl en wil in dit concert een brug slaan tussen publiek en muziek. “Ik wil dat mensen de reis samen met mij beleven,” zegt ze.

Het programma staat in het teken van vrouwen in de muziek en bevat composities van vrouwelijke componisten als Gabriela Lena Frank en Cecilia Livingston. Met de charismatische Carneiro op de bok belooft het een concert vol energie, emotie en contrast te worden.

📅 Datum: donderdag 13 november 2025

🕗 Tijd: 20.00 uur

📍 Locatie: Schouwburg Amphion, Doetinchem

🎟️ Kaarten & info: www.phion.nl

Wist je dat Elisabeth Hetherington in 2024 als jongste zangeres ooit de Nederlandse Muziekprijs won, de hoogste onderscheiding voor klassieke musici in Nederland?

