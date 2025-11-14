Elle van Rijn te gast in Bibliotheek Winterswijk voor interview over sterke vrouwen in oorlogstijd
WINTERSWIJK – Op zondag 7 december organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek een live interview met schrijfster en actrice Elle van Rijn. De bijeenkomst start om 15.00 uur in de Bibliotheek Winterswijk en draait om de rol van sterke vrouwen in haar aangrijpende oorlogsromans.
Tijdens het interview vertelt Van Rijn over haar boeken De Crèche en Terug naar Insulinde, beide gebaseerd op waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de periode van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. In beide romans staan moedige vrouwen centraal die in extreme omstandigheden vechten voor hun familie, hun identiteit en hun overlevingskansen.
Elle van Rijn debuteerde in 2006 met De tragische geschiedenis van mijn succes en groeide de afgelopen jaren uit tot een geliefde auteur binnen het genre van historische fictie. Haar werk staat bekend om de combinatie van persoonlijke verhalen, gedegen research en menselijke veerkracht.
“Het fascineert me hoe vrouwen in oorlogstijd vaak onzichtbaar blijven in de geschiedenisboeken, terwijl ze juist ongelooflijke kracht tonen,” zegt Van Rijn. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen en dieper in te gaan op de totstandkoming van haar verhalen.
📅 Feitenblok
-
Datum: zondag 7 december
-
Locatie: Bibliotheek Winterswijk
-
Aanvang: 15.00 uur
-
Kosten: € 7,50 (niet-leden), € 5,00 (leden)
-
Website: oostachterhoek.nl/activiteiten
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 8
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
Trending deze week
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 8
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede 1
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2