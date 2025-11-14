Elle van Rijn te gast in Bibliotheek Winterswijk voor interview over sterke vrouwen in oorlogstijd

27 keer bekeken

WINTERSWIJK – Op zondag 7 december organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek een live interview met schrijfster en actrice Elle van Rijn. De bijeenkomst start om 15.00 uur in de Bibliotheek Winterswijk en draait om de rol van sterke vrouwen in haar aangrijpende oorlogsromans.

Tijdens het interview vertelt Van Rijn over haar boeken De Crèche en Terug naar Insulinde, beide gebaseerd op waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de periode van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. In beide romans staan moedige vrouwen centraal die in extreme omstandigheden vechten voor hun familie, hun identiteit en hun overlevingskansen.

Elle van Rijn debuteerde in 2006 met De tragische geschiedenis van mijn succes en groeide de afgelopen jaren uit tot een geliefde auteur binnen het genre van historische fictie. Haar werk staat bekend om de combinatie van persoonlijke verhalen, gedegen research en menselijke veerkracht.

“Het fascineert me hoe vrouwen in oorlogstijd vaak onzichtbaar blijven in de geschiedenisboeken, terwijl ze juist ongelooflijke kracht tonen,” zegt Van Rijn. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen en dieper in te gaan op de totstandkoming van haar verhalen.

📅 Feitenblok

Datum: zondag 7 december

Locatie: Bibliotheek Winterswijk

Aanvang: 15.00 uur

Kosten: € 7,50 (niet-leden), € 5,00 (leden)

Website: oostachterhoek.nl/activiteiten

