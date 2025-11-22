za 22 nov — Groenlo: 2°C • -1°–2° meer weer →

Elle van Rijn te gast in Bibliotheek Winterswijk

Redactie 22 november 2025 11
Schrijfster Elle van Rijn - de Bibliotheek Oost-Achterhoek

Foto: PR
WINTERSWIJK – De Bibliotheek Winterswijk ontvangt zondag 7 december schrijfster en actrice Elle van Rijn voor een live-interview over haar romans De Crèche en Terug naar Insulinde. Beide boeken zijn gebaseerd op waargebeurde oorlogsverhalen, waarin sterke vrouwen de hoofdrol vervullen. Van Rijn staat bekend om haar levendige schrijfstijl, mede dankzij haar achtergrond als actrice.

Tijdens het interview gaat zij in op de verhalen achter haar boeken, haar research en de manier waarop historische gebeurtenissen tot leven komen in haar werk. Volgens de organisatie belooft het een meeslepende middag te worden „waarin literatuur en geschiedenis elkaar raken”.

Het gesprek start om 15.00 uur in de Bibliotheek Winterswijk. Aanmelden kan bij de informatiebalie of online.

📅 Zondag 7 december, 15.00 uur
📍 Bibliotheek Winterswijk
💶 € 7,50 (niet-leden) / € 5,00 (leden)
🔗 www.oostachterhoek.nl/zooo

