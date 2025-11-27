Engelsman Mark Scoular viert 60e verjaardag in Groenlo met vrienden van De Slag om Grolle
GROENLO – De Engelse re-enactor Mark Scoular viert dit weekend zijn 60e verjaardag op een plek die voor hem voelt als een tweede thuis: Groenlo. Hier ontmoette hij in de afgelopen twintig jaar talloze internationale vrienden tijdens De Slag om Grolle, het historische evenement waarbij hij vanaf de allereerste editie in 2005 aanwezig was.
Scoular voelde direct dat het bijzondere evenement een blijvende indruk zou achterlaten. “Na die eerste Slag om Grolle wist ik: hier wil ik met mijn eigen groep terugkomen,” vertelt hij. Niet veel later richtte hij met bevriende re-enactors het Red Regiment op, speciaal om weer naar Groenlo te kunnen afreizen.
Hoewel de tiende editie van De Slag om Grolle pas in 2027 op de agenda staat, wilde Scoular zijn Europese vrienden niet zo lang missen. Daarom nodigde hij hen uit om 29 november naar Groenlo te komen: een twintigtal Engelsen, Belgen, Duitsers en Nederlanders. Dit keer niet in historisch kostuum. “Sommigen heb ik nog nooit in gewone kleding gezien,” zegt hij lachend.
De Brit is al 45 jaar actief re-enactor en vocht door de jaren heen zowel aan Staatse als Spaanse zijde. “Mijn Spaanse vrienden vertrouwen me nog steeds niet helemaal,” grapt hij. “Bij Rocroi leidde ik de troepen die de Spanjaarden de genadeslag gaven.”
Tijdens het verjaardagsweekend brengt de groep onder meer een bezoek aan het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in de oude Calixtuskerk, waar conservator én vriend Godfried Nijs hen ontvangt.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Arriva past dienstregeling aan: Groenlo sneller verbonden met regio 1
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1
Trending deze week
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 2
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 1
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Arriva past dienstregeling aan: Groenlo sneller verbonden met regio 1