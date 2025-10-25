Engeltherm WSV verwelkomt jongste voorzitter ooit
WARNSVELD – Volleybalvereniging Engeltherm WSV heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 oktober droeg Max van Leeuwen, na negen jaar voorzitterschap, de hamer over aan Sven Tijmans. Met zijn 28 jaar is Sven de jongste voorzitter in de geschiedenis van de Warnsveldse vereniging.
Sven Tijmans (28) volgt Max van Leeuwen op na negen jaar voorzitterschap
Max van Leeuwen was maar liefst 33 jaar actief binnen WSV. Naast zijn rol als voorzitter was hij jarenlang betrokken bij de Technische Commissie, het jeugdkamp en actief als trainer en coach. Tijdens de vergadering sprak de vereniging haar grote waardering uit voor zijn inzet en toewijding.
Met de komst van Sven Tijmans kiest Engeltherm WSV voor vernieuwing én continuïteit. Hij was de afgelopen jaren penningmeester en speelt zelf in Heren 1. “Engeltherm WSV is een prachtige club waar sportiviteit, plezier en saamhorigheid centraal staan. Ik kijk ernaar uit om samen met onze leden verder te bouwen aan de toekomst,” aldus de nieuwe voorzitter.
De vereniging telt zo’n 300 leden, verdeeld over senioren-, jeugd- en recreantenteams, en organiseert daarnaast de Sportspeeltuin voor jonge kinderen. Sinds maart 2025 beheert de club ook haar eigen kantine in Sporthal De Kei.
Meer informatie is te vinden op www.wsvvolleybal.nl.
