ENORM terug in De Mattelier met kerstshow Kerst met Ballen
GROENLO – De populaire band ENORM komt op zondag 21 december opnieuw naar De Mattelier. Na het succes van vorig jaar krijgt de kerstshow Kerst met Ballen een vervolg, dit keer om 16.30 uur in de grote zaal.
Wie erbij is, krijgt een energieke mix van live-muziek, kerstklassiekers, humor en herkenbare meezingers. De band, bekend van de Achterhoekse kersthit Op hoes an met Kerstmis, zet ook dit jaar in op een voorstelling waarbij jong en oud worden meegenomen in een warm en feestelijk winterdecor.
Volgens bezoekers van de vorige editie is Kerst met Ballen “kerst zoals kerst bedoeld is”. De Mattelier wordt voor één middag omgetoverd tot een sfeervolle kerstwereld waar stilzitten bijna onmogelijk blijkt. De organisatie verwacht opnieuw veel belangstelling.
Een woordvoerder van ENORM zegt: “We komen graag terug naar Grolle. Het publiek hier maakt het iedere keer bijzonder. Reken op een middag vol energie en echte kerstsfeer.”
Kaarten zijn nog beschikbaar, maar gezien de belangstelling vorig jaar wordt vroeg reserveren aanbevolen.
📅 Zondag 21 december 2025 – 16.30 uur
📍 De Mattelier, Groenlo
🔗 Info & tickets: www.demattelier.nl
