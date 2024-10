Ervaar de traditie van de slachtvisite bij het Hofshuus in Varsseveld

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

VARSSEVELD – Op zaterdag 9 november vindt er een unieke en traditionele gebeurtenis plaats bij het Hofshuus in Varsseveld: de regelmatig terugkerende slachtvisite. Van 12.30 tot 16.00 uur bent u van harte welkom om een stap terug in de tijd te zetten en te ervaren hoe in vroeger tijden een varken werd geslacht en verwerkt. Deze bijzondere middag biedt niet alleen een kijkje in de culinaire geschiedenis, maar ook een gezellige sfeer.

In de jaren voor de komst van moderne slachthuizen en supermarkten was het in november heel gewoon om thuis een varken of koe te slachten. De buurt kwam bij elkaar, er werd gesmikkeld van vers vlees en er heerste een feestelijke sfeer. Deze traditie herleeft tijdens de slachtvisite bij het Hofshuus. Het slachten was vroeger een belangrijk sociaal evenement, waarbij naast het slachtproces ook de gemeenschap centraal stond.

Het programma: ambacht en geschiedenis

De dag begint met een demonstratie door de ervaren slagers Martin en Huib Schuurman, die dit jaar versterkt worden door Lars Rossel, bekend van de slagerij die hij deelt met de kaaswinkel. Het varken, dat op traditionele wijze wordt verwerkt, zal op de zogenaamde ‘leere’ (ladder) worden gehangen en ter plekke verder worden verwerkt. De slagers geven daarbij tekst en uitleg over het ambachtelijke proces, wat het evenement ook bijzonder leerzaam maakt voor jong en oud. Dit is een unieke kans om te zien hoe het vlees wordt gesneden en verwerkt tot verschillende producten zoals bloedworst, balkenbrij en worst.

Tijdens de slachtvisite kunnen bezoekers vers vlees kopen dat direct van het geslachte varken afkomstig is. Het is een mooie gelegenheid om niet alleen te kijken, maar ook zelf een stukje van deze traditie mee naar huis te nemen.

Voor jong en oud: een leerzame ervaring

Deze middag is niet alleen interessant voor volwassenen, maar biedt ook een unieke ervaring voor kinderen. Zij kunnen van dichtbij zien hoe het verwerkingsproces in zijn werk gaat en meer leren over de herkomst van hun eten. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van muziek voor een feestelijke noot, en de ongedwongen sfeer maakt het een perfecte familie-uitstap.

Praktische informatie

De slachtvisite vindt plaats op zaterdag 9 november van 12.30 tot 16.00 uur bij het Hofshuus, gelegen aan de Leemscherweg 24 in Varsseveld. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom om dit bijzondere evenement bij te wonen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hofshuus.nl.

