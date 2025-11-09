Expositie ‘Draag de kunst, Ambacht gedeeld’ in Koppelkerk Bredevoort
BREDEVOORT – Van 14 november 2025 tot en met 4 januari 2026 is in de bovenzaal van de Koppelkerk de expositie Draag de kunst, Ambacht gedeeld te zien. De tentoonstelling brengt het werk samen van tassenmaker Femmie den Ouden (Design-Dutch) en kunstenaar Fleur d’Achard.
Den Ouden maakt stijlvolle tassen van restleer, onder meer afkomstig van de zadels van elektrische brommers van Brekr. Haar werk onderzoekt hoe restmateriaal op creatieve wijze kan worden hergebruikt. D’Achard toont koperinstallaties en leerbewerkingen die een spannend contrast vormen met de robuuste tassen van Den Ouden.
Tijdens de expositie vinden ook inloopworkshops leer & koper plaats, waarin bezoekers zelf aan de slag kunnen. Deze workshops zijn op vrijdag 14 november van 13.00–14.30 uur en zaterdag 22 november van 11.00–12.30 uur.
📅 14 november 2025 t/m 4 januari 2026
📍 Koppelkerk, Bredevoort
🎨 Workshops: 14 & 22 november
🔗 Meer info: www.koppelkerk.nl
