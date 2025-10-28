Expositie Portraits on the Road van Rob Rombout in de Koppelkerk

19 keer bekeken

BREDEVOORT – Van 7 november 2025 tot en met 18 januari 2026 is in de Koppelkerk de tentoonstelling Portraits on the Road van filmmaker en fotograaf Rob Rombout te zien. De expositie toont portretten en landschappen die ontstonden tijdens zijn reizen, filmopnames en ontmoetingen onderweg.

Rombout, bekend van zijn documentairewerk sinds de jaren tachtig, legt in deze serie de grens tussen werkelijkheid en verbeelding bloot. Zijn foto’s laten zien hoe toevallige ontmoetingen en alledaagse momenten kunnen veranderen in indringende portretten. “Op schijnbaar gewone plekken doken onverwacht markante figuren op, wier vluchtige aanwezigheid de beelden des te krachtiger maakt,” aldus Rombout.

Tijdens het Achterhoekse Museumweekend op 15 en 16 november geeft Rombout een tweedaagse masterclass documentaire en fotografie in de Koppelkerk.

📅 Data: 7 november 2025 t/m 18 januari 2026

🕙 Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Toegang: gratis (vrijwillige gift, richtbedrag €5)

🔗 Meer info: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl

Wist je dat Rob Rombout naast filmmaker ook medeoprichter is van een masteropleiding documentaire aan de LUCA School of Arts in Brussel?

