Expositie ‘Stille Kracht’ toont de veerkracht van de natuur in Aalten

27 keer bekeken

AALTEN – In het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller is van 8 november tot en met 8 januari de foto-expositie Stille Kracht van Ton van Vroonhoven te zien. De tentoonstelling laat in verstilde zwart-witbeelden zien hoe kracht en kwetsbaarheid in de natuur samenkomen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Van Vroonhoven, lid van het Oostgelders Fotografen en Kunstenaars Collectief (OFKC), legt in zijn werk de nadruk op het aanpassingsvermogen van de natuur: wortels die langs stenen groeien, takken die na een breuk weer uitlopen en water dat altijd zijn weg vindt. “In die stilte schuilt de ware kracht,” zegt de fotograaf.

Zijn werk is geïnspireerd op de Japanse fotografe Rinko Kawauchi, bekend om haar poëtische eenvoud. De foto’s vormen samen een visuele cadans die rust en reflectie oproept. De expositie nodigt uit om langzaam te kijken — en de kracht van het kleine te ontdekken.

📅 8 november 2025 t/m 8 januari 2026

📍 FotoKabinet, Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten

🕒 Openingstijden: di–zo

🔗 Meer info: ofkc.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)