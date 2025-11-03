Expositie ‘Stille Kracht’ toont de veerkracht van de natuur in Aalten
AALTEN – In het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller is van 8 november tot en met 8 januari de foto-expositie Stille Kracht van Ton van Vroonhoven te zien. De tentoonstelling laat in verstilde zwart-witbeelden zien hoe kracht en kwetsbaarheid in de natuur samenkomen.
Van Vroonhoven, lid van het Oostgelders Fotografen en Kunstenaars Collectief (OFKC), legt in zijn werk de nadruk op het aanpassingsvermogen van de natuur: wortels die langs stenen groeien, takken die na een breuk weer uitlopen en water dat altijd zijn weg vindt. “In die stilte schuilt de ware kracht,” zegt de fotograaf.
Zijn werk is geïnspireerd op de Japanse fotografe Rinko Kawauchi, bekend om haar poëtische eenvoud. De foto’s vormen samen een visuele cadans die rust en reflectie oproept. De expositie nodigt uit om langzaam te kijken — en de kracht van het kleine te ontdekken.
📅 8 november 2025 t/m 8 januari 2026
📍 FotoKabinet, Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten
🕒 Openingstijden: di–zo
🔗 Meer info: ofkc.nl
