Expositie ‘Van meester tot leerling’ in Koppelkerk

Werken van Sennema, Kwakkel en Van Panhuis | Copyright: PR

BREDEVOORT – Kunstenaar en oud-docent Hans Sennema viert zijn 80ste verjaardag met een bijzondere expositie in de Koppelkerk. Van 19 september tot en met 2 november 2025 toont hij samen met zijn oud-leerlingen Erik Jan Kwakkel en Selma van Panhuis werk onder de titel ‘Van meester tot leerling’.

De tentoonstelling laat zien hoe inspiratie werkt tussen docent en leerling – in beide richtingen. Sennema, die jarenlang als kunstdocent actief was, benadrukt hoe onderwijs bijdraagt aan zowel de ontwikkeling van de leerling als die van de docent zelf. Zijn veelzijdige oeuvre vormt een contrast én een dialoog met het werk van Kwakkel en Van Panhuis.

Kwakkel, geboren in Delfzijl maar opgegroeid in Aalten, volgde in de jaren ’80 de opleiding 3D Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Van Panhuis, eveneens afkomstig uit Aalten, studeerde Kunst & Cultuur in Rotterdam en Fine Art in Den Haag en Leipzig.

“Het is bijzonder om te zien hoe ieder zijn eigen weg is gegaan, en toch blijven de lijnen naar het klaslokaal bestaan,” zegt Sennema.

📅 19 september – 2 november 2025

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕒 Vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur | Rondleidingen om 14.00 & 15.00 uur

💶 Toegang gratis, gift gewenst (richtlijn €5)

🔗 www.koppelkerk.nl | info@koppelkerk.nl

