Expositie ‘Verbinding’ toont robuuste kerststallen bij Stadsboerderij Grolle

GROENLO – In de Stadsboerderij Grolle is van 1 december 2025 tot en met 29 januari 2026 de nieuwe expositie ‘Verbinding’ van Judith Olthof te zien. De Winterswijkse maker ontwerpt robuuste kerststallen uit natuurlijke materialen die zij onderweg vindt tijdens wandelingen door veld en bos.

Wie: Judith Olthof

Wat: Expositie ‘Verbinding’ met ambachtelijke kerststallen

Waar: Stadsboerderij Grolle, Groenlo

Wanneer: 1 december 2025 t/m 29 januari 2026

Waarom: Om te laten zien hoe natuurmaterialen én het kerstverhaal samenkomen in handgemaakte kunstwerken

Olthof werkt uitsluitend met wat de natuur haar aanreikt: kromme takken, stukjes schors, houtchips en allerlei natuurlijke restmaterialen. “In bijna elke tak zie ik al een kerststal,” vertelt ze. Per stuk werkt ze 25 tot 30 uur, waarbij elk stukje hout wordt gecontroleerd op houtworm en zorgvuldig wordt gedroogd. Ook het erf van haar boerderij in het buitengebied van Winterswijk is een belangrijke vindplek.

Haar liefde voor het maken van kerststallen ontstond al in haar jeugd, toen haar vader jaarlijks met eenvoudige materialen een eigen stal bouwde. Een latere tentoonstelling in Duitsland inspireerde haar om verder te gaan dan traditie alleen: kerststallen als volwaardige kunstwerken, prachtig afgewerkt en natuurgetrouw.

Bezoekers zien in ‘Verbinding’ hoe materiaal, ambacht en het kerstverhaal elkaar raken. Gelijktijdig is in de Stadsboerderij ook de foto-expositie “Winter” te bekijken, met werk van Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde en Dinie Wikkerink.

📅 1 december 2025 – 29 januari 2026

📍 Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, Groenlo

💶 Toegang: zie website

🔗 www.stadsboerderijgrolle.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

