Fase 2: Extra alertheid vanwege droogte en risico op natuurbrand

ACHTERHOEK – In verband met aanhoudende droogte is in de regio Noord- en Oost-Gelderland momenteel Fase 2 – Extra Alert van kracht. De natuur is al langere tijd kurkdroog, wat de kans op het ontstaan en snel uitbreiden van natuurbranden aanzienlijk vergroot. Bij harde wind kan een brand zich bovendien onvoorspelbaar en razendsnel ontwikkelen.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra waakzaam. Ze roepen ook inwoners en recreanten op om alert te zijn en zorgvuldig om te gaan met vuur in of nabij natuurgebieden. Dat betekent: geen open vuur, geen smeulende sigaretten weggooien en geen barbecue of vuurkorf in de buurt van natuur gebruiken.

Wie iets verdachts ziet, wordt verzocht direct 112 te bellen. Zo kan erger worden voorkomen.

Voor actuele informatie en tips kunt u terecht op de website van de brandweer: www.brandweer.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in