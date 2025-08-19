Fase 2 natuurbrandrisico van kracht in Noord- en Oost-Gelderland

NOORD- EN OOST-GELDERLAND – In de regio geldt momenteel Fase 2 – Extra alert vanwege de aanhoudende droogte. Dat betekent dat de kans op natuurbrand groot is. Bij droog weer kan vuur zich snel en onvoorspelbaar verspreiden, vooral bij harde wind.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn daarom extra waakzaam. Zij vragen ook bezoekers om alert te zijn en rekening te houden met de risico’s. Een kleine vonk kan al voldoende zijn om brand te veroorzaken.

Bezoekers van natuurgebieden wordt dringend verzocht geen open vuur te gebruiken, niet te roken en voertuigen niet in hoog, droog gras te parkeren. Op deze manier kan de kans op brand worden verkleind en schade aan natuur en dieren worden beperkt.

