Feestelijke opening vernieuwde Meren van Borculo

BORCULO – Woensdagmiddag 15 oktober wordt het vernieuwde recreatiegebied Meren van Borculo officieel geopend. Tussen 15.00 en 17.00 uur is iedereen welkom om mee te vieren aan het strand. De officiële opening is om 15.15 uur.

Het gebied, voorheen bekend als de Hambroekplas, heeft een complete metamorfose ondergaan. De parkeerplaats, brug, strand, toiletvoorzieningen en het wandelpad zijn vernieuwd. Ook is er een nieuw fietspad aangelegd dat tussen de meren doorloopt, met twee extra bruggen. In de leuningen zijn de namen gegraveerd van de beken die eronderdoor stromen.

Tijdens de opening wordt gezorgd voor gratis hapjes, drankjes en livemuziek.

Buitencentrum Kerkemeijer verzorgt snacks en friet.

IJsboerderij ’t Dommerholt trakteert op ambachtelijk ijs.

Bigband Berkelland zorgt voor muziek.

Voor kinderen zijn er springkussens en een stormbaan van Unieke Uitjes.

Volgens beheerder Leisurelands is de vernieuwing een grote stap richting een toekomstbestendig recreatiegebied. “Met trots laten we zien wat hier de afgelopen maanden is gerealiseerd,” zegt directeur Kees Rutten.

De komende maanden volgen nog bewegwijzering, nieuwe beplanting en extra sport- en speeltoestellen. Die werkzaamheden worden vóór de zomer van volgend jaar afgerond.

📍 Locatie: Strand bij de Meren van Borculo

🕒 Tijd: 15.00–17.00 uur

Wist je dat de brugleuningen bij de Meren van Borculo de namen dragen van de beken die onder de bruggen door stromen?

