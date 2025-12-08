Film ‘La Chimera’ te zien bij CINEbieb Eibergen

EIBERGEN – Vrijwilligers van CINEbieb Eibergen vertonen op vrijdag 12 december de veelgeprezen film La Chimera in de Bibliotheek Eibergen. De voorstelling begint om 19.30 uur. Na afloop kunnen bezoekers onder het genot van een drankje napraten over de film.

La Chimera volgt Arthur, die in de jaren tachtig terugkeert naar een badplaatsje aan de Tyrreense Zee. Hij sluit zich aan bij een groep rovers die jagen op Etruskische schatten. Tegelijkertijd worstelt Arthur met een bijzondere gave: hij voelt leegheid, een leegte die hem sinds het verlies van zijn geliefde Beniamina niet meer heeft losgelaten.

De film is geregisseerd door Alice Rohrwacher, met hoofdrollen voor Josh O’Connor, Carol Duarte en Vincenzo Nemolato.

Reserveren kan online via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Leden ontvangen korting op de entreeprijs.

Datum: vrijdag 12 december 2025

⏰ Tijd: 19.30 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Eibergen

💶 Kosten: €6,00 per film (incl. drankje), leden €1 korting

🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

