Film ‘Monsieur Aznavour’ draait in CINEbieb Borculo
BORCULO – Op vrijdag 10 oktober draait in CINEbieb Borculo de biografische film ‘Monsieur Aznavour’. De voorstelling start om 20.00 uur in de Bibliotheek Borculo. Na afloop kunnen bezoekers napraten onder het genot van een drankje.
De film vertelt het levensverhaal van de beroemde Franse chansonnier Charles Aznavour. Van zijn jeugd in armoede tot wereldfaam, van successen tot tegenslagen: regisseur Mehdi Idir brengt een portret van een van de meest geliefde artiesten van de twintigste eeuw. Tahar Rahim, Bastien Bouillon en Marie-Julie Baup vertolken de hoofdrollen.
CINEbieb is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek, waar maandelijks films worden vertoond in verschillende vestigingen. Het programma is te vinden op de website van de bibliotheek.
📅 Datum: vrijdag 10 oktober, 20.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Borculo
💶 Kosten: € 6,00 (incl. drankje), leden Bibliotheek Oost-Achterhoek € 5,00
🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/cinebieb
Wist je dat Charles Aznavour in 1998 door CNN werd uitgeroepen tot de ‘meest invloedrijke entertainer van de 20e eeuw’, nog boven Elvis Presley en Bob Dylan?
