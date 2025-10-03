Film ‘Monsieur Aznavour’ draait in CINEbieb Borculo

BORCULO – Op vrijdag 10 oktober draait in CINEbieb Borculo de biografische film ‘Monsieur Aznavour’. De voorstelling start om 20.00 uur in de Bibliotheek Borculo. Na afloop kunnen bezoekers napraten onder het genot van een drankje.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De film vertelt het levensverhaal van de beroemde Franse chansonnier Charles Aznavour. Van zijn jeugd in armoede tot wereldfaam, van successen tot tegenslagen: regisseur Mehdi Idir brengt een portret van een van de meest geliefde artiesten van de twintigste eeuw. Tahar Rahim, Bastien Bouillon en Marie-Julie Baup vertolken de hoofdrollen.

CINEbieb is een initiatief van Bibliotheek Oost-Achterhoek, waar maandelijks films worden vertoond in verschillende vestigingen. Het programma is te vinden op de website van de bibliotheek.

📅 Datum: vrijdag 10 oktober, 20.00 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Borculo

💶 Kosten: € 6,00 (incl. drankje), leden Bibliotheek Oost-Achterhoek € 5,00

🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Wist je dat Charles Aznavour in 1998 door CNN werd uitgeroepen tot de ‘meest invloedrijke entertainer van de 20e eeuw’, nog boven Elvis Presley en Bob Dylan?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)