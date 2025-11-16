Filmhuis vertoont bekroonde tragikomedie Ghostlight

36 keer bekeken

WINT|ERSWIJK – Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 2 december drie voorstellingen van Ghostlight, een ontroerende tragikomedie over rouw, verlies en de helende kracht van theater. De film volgt bouwvakker Dan, een man die worstelt met een ingrijpende gebeurtenis in zijn verleden. Zijn thuissituatie is gespannen: zijn puberende dochter verzet zich fel tegen haar ouders, en Dan lijkt zichzelf steeds verder kwijt te raken.

Wanneer hij op zijn werk bijna wordt aangereden, knapt er iets. In de chaos die volgt, belandt Dan toevallig in de repetities van een amateurgezelschap dat werkt aan Shakespeare’s Romeo en Julia. Hoewel hij het verhaal niet kent en niet direct in de rol van Romeo lijkt te passen, krijgt hij een kleine rol. Langzaam ontdekt Dan dat acteren hem helpt zijn emoties te uiten en opnieuw verbinding te maken met zichzelf en zijn gezin.

Opvallend detail: de hoofdrolspelers vormen ook in het echte leven een gezin én theatergroep, wat de film een extra laag echtheid geeft.

“Hier zaten drie grienende mensen te kijken. Wat een goede en fijne film,” zegt bestuurslid Kees van het Filmhuis. Ghostlight won internationaal meerdere prijzen en oogstte veel lof, maar werd niet eerder in Nederland uitgebracht. Het Filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is bij hun films: donateur zijn is niet nodig.

📅 Dinsdag 2 december 2025 – 16.00, 18.30 en 21.00 uur

📍 Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk

💶 Toegang: regulier filmhuistarief

🔗 Reserveren: via Skopein (telefonisch via 0543-521515 bij geen internet)

