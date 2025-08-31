Filmhuis Winterswijk vertoont ‘Vingt Dieux’

WINTERSWIJK – Filmhuis Winterswijk vertoont maandag 16 september drie keer de Franse film Vingt Dieux (Holy Cow). Deze coming-of-age-film van debuterend regisseur Louise Courvoisier speelt zich af in de Jura, waar de 18-jarige Anthony, bijgenaamd Totone, plots de zorg voor zijn zusje krijgt na het overlijden van zijn vader. Om geld te verdienen waagt hij zich aan een lokale kaasmaakwedstrijd – zonder ooit kaas te hebben gemaakt.

De film werd internationaal lovend ontvangen. De BBC zette Vingt Dieux onlangs op de lijst van de 16 beste films van 2025. Ook Nederlandse kranten prijzen de mix van rauw plattelandsleven en tedere, humorvolle scènes. NRC en Trouw gaven vier sterren.

“Het is een ontwapenende film die je met een glimlach de zaal doet verlaten,” zegt penningmeester Ralph Kubben van het Filmhuis. Hij benadrukt dat de films van het Filmhuis Winterswijk voor iedereen toegankelijk zijn: “Je hoeft geen donateur te zijn om te komen kijken.”

📅 Maandag 16 september 2025

🕓 16.00, 18.30 en 21.00 uur

📍 Skopein Winterswijk

💶 Tickets via Skopein

🔗 www.filmhuiswinterswijk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in