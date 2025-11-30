Formulierenbrigade helpt inwoners van Eibergen met aanvragen en regelingen
EIBERGEN – Inwoners die moeite hebben met het invullen van formulieren of het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen in december terecht bij de Formulierenbrigade in de Bibliotheek Eibergen. De vrijwilligers helpen bij het aanvragen van toeslagen, vergoedingen, uitkeringen of zelfs kwijtschelding van belastingen.
Vooral mensen met een laag inkomen kunnen recht hebben op verschillende vormen van ondersteuning, maar moeten die wel zelf aanvragen. De Formulierenbrigade biedt hierbij gratis hulp en legt rustig uit welke documenten nodig zijn en hoe de aanvraag in zijn werk gaat.
Het spreekuur is wekelijks op donderdag, van 14.00 tot 15.30 uur. In december zijn er spreekuren op 4, 11 en 18 december. Aanmelden is niet nodig; bezoekers kunnen gewoon binnenlopen op het moment dat het hen uitkomt.
Een woordvoerder benadrukt: “Voor veel mensen is de stap naar formulieren en regels groot. We helpen graag om die drempel lager te maken.”
📅 Spreekuren in december: 4, 11 en 18 december – 14.00–15.30 uur
📍 Bibliotheek Eibergen
💶 Kosten: gratis, zonder aanmelding
🔗 Meer info: Bibliotheek Oost-Achterhoek
