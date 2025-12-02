Fors meer diabetes in Gelderland – Oude IJsselstreek en Oost Gelre boven provinciaal gemiddelde
In Gelderland kampt inmiddels 6% van de inwoners met diabetes. De toename in de afgelopen vier jaar bedraagt 8,4%, vergelijkbaar met het landelijke beeld. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van Zorginstituut Nederland en Vektis.
Voor de Achterhoek zijn de verschillen duidelijk zichtbaar. Oude IJsselstreek hoort bij de gemeenten met relatief veel diabetici: 7,3% van de inwoners heeft er suikerziekte. Ook omliggende gemeenten scoren hoog, zoals Zevenaar (7,1%) en Montferland (7,1%). In Zutphen steeg het aantal mensen met diabetes in vier jaar tijd met 14,6%.
Volgens zorgexpert Youri van der Avoird neemt vooral diabetes type 2 snel toe: „De kosten voor medicijnen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, mede door nieuwe middelen die vaak worden voorgeschreven.”
Landelijk kwamen er ruim 84.000 patiënten bij. In Gelderland gaat het om bijna 10.000 extra inwoners met diabetes. De kosten voor medicatie liepen fors op: vergoedingen voor diabetes type 2-middelen stegen in vijf jaar tijd met 233%, vooral door het groeiende gebruik van semaglutide (onder meer bekend als Ozempic).
Bekijk hier aanvullende informatie over het onderzoek, zoals het diabetes aantal per provincie, de stijging van de medicijnkosten en gemeentelijke uitschieters in aantal mensen met diabetes.
