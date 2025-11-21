Fotograaf Joop Koopmanschap exposeert in Kronenkamp

39 keer bekeken

NEEDE – In ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp is vanaf 26 november de foto-expositie Kijken met je ziel van de Groenlose fotograaf Joop Koopmanschap te zien. De tentoonstelling laat een persoonlijke selectie van zijn werk zien en wil bezoekers vooral laten vóelen in plaats van alleen kijken.

De expositie omvat onder meer foto’s uit het boek Oren van Steen, reisfoto’s op plexiglas van soloreizen door Europa, foto’s van dichter Tjitske Jansen in combinatie met gedichten en beelden die Koopmanschap maakte in het Achterhoekse Kranenburg.

Volgens de fotograaf zijn foto’s meer dan losse beelden. “Ze dragen herinneringen, gevoelens en soms diepere emoties die niet eenvoudig in woorden te vangen zijn. Kijken met je ziel staat voor het openstellen van intuïtie en innerlijk gevoel bij het zien van een beeld,” zegt Koopmanschap. Hij hoopt dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan over wat de foto’s oproepen: “Of een werk nu intrigeert, raakt of weerstand oproept, elke reactie is waardevol.”

De tentoonstelling is op vaste middagen te bezoeken. Daarna neemt textielkunstenaar Petra Ubbels uit Laren het stokje over met een expositie waarin zij oude en nieuwe technieken met naald en draad combineert.

📅 26 november 2025 t/m 9 januari 2026

🕒 Woensdag & vrijdag, 13.30–16.30 uur

📍 Ontmoetingscentrum Het Filter, Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, Neede

