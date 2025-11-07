Frozen Steam rockt Rockcafé Taste met Erik Lindeman

1 keer bekeken

GROENLO – Rockliefhebbers opgelet! Op zaterdag 15 november 2025 staat Rockcafé Taste in Groenlo volledig in het teken van Frozen Steam, met niemand minder dan Erik Lindeman — bekend van The Voice of Holland — als frontman.

De band speelt de beste rocksongs uit vijftig jaar rockgeschiedenis, van Deep Purple en Aerosmith tot Pearl Jam, Muse en Triggerfinger. Verwacht een avond vol energie, strakke riffs en een flinke dosis muzikaal vakmanschap. Frozen Steam staat bekend om hun rauwe sound en verrassende wendingen, zoals het combineren van meerdere AC/DC-nummers in één mash-up.

Sinds hun start in 2019 bouwden de heren uit Haarlem een ijzersterke livereputatie op. Met Lindemans krachtige stem — waar in The Voice alle juryleden voor omdraaiden — belooft deze avond één groot rockfeest te worden.

📅 Datum: zaterdag 15 november 2025

🕘 Aanvang: 21.00 uur (stipt!)

📍 Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo

