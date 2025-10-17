Frühshoppen met Die Slingetaler Musikanten in De Mattelier

GROENLO – Zondag 26 oktober wordt De Mattelier omgetoverd tot een feestelijke Alpenweide tijdens Frühshoppen met Die Slingetaler Musikanten. Vanaf 11.00 uur brengen de muzikanten een vrolijk programma vol Schlagermuziek, Alpenländische Volksmusik en bekende meezingers.

De Slingetaler Musikanten nemen het publiek mee op een muzikale reis door Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië, met onderweg ook uitstapjes naar de Achterhoek. Naast nummers in het dialect klinken ook countryhits, Nederlandstalige klassiekers en Engelstalige evergreens.

“Het wordt een gezellige ochtend vol herkenning, muziek en plezier,” aldus de organisatie.

📅 Zondag 26 oktober 2025

📍 De Mattelier, Groenlo

🕚 Aanvang: 11.00 uur (zaal open 10.30 uur)

💶 Kaarten: via www.demattelier.nl of aan de zaal verkrijgbaar

Wist je dat de term Frühshoppen in Duitsland en Oostenrijk staat voor een gezellige muzikale ochtendborrel met bier, pretzels en blaas- of volksmuziek?

