Futurelab van Marianum – het (techniek)lokaal van de toekomst 

LICHTENVOORDE – Het is alweer bijna 1,5 jaar geleden dat Marianum het nieuwe lokaal Futurelab opende in het bovenbouwgebouw in Lichtenvoorde. Een grote lichte ruimte waar leerlingen van Marianum en basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 uit de regio op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de nieuwste technieken en technologieën.

‘Leerlingen die gebruik maken van het Futurelab zijn heel enthousiast over alle mogelijkheden,’ vertelt Herbert Theunissen (instructeur/coach bij Techniek PIE/BWI en coördinator van het Futurelab). ‘Denk bijvoorbeeld aan een les van geschiedenis of aardrijkskunde waar leerlingen een 3D-bril leren gebruiken. Zo kunnen ze de middeleeuwen herbeleven of in een bepaald land gaan staan. Al deze nieuwe toepassingen van techniek maken de lessen veel interactiever en leuker.’

Herbert vertelt verder: ‘Leerlingen werken in het Futurelab aan opdrachten die zijn verdeeld over ‘de zeven werelden van techniek’. Daar ontdekken ze welke technieken er zijn en welke beroepen hierbij horen. Per wereld maken ze gebruik van verschillende technieken zoals 3D-printers, Virtual Reality, robotarmen en een groen scherm. Maar ook lasersnijden en programmeren van bijvoorbeeld robotauto’s en kleine computertjes behoren tot de mogelijkheden. Deze manier van leren sluit heel goed aan bij de nieuwe beroepen waar Marianum leerlingen voor opleidt.’

Naast de leerlingen van Marianum maken ook leerlingen van de omliggende basisscholen en uit de gemeente Oost Gelre gebruik van Futurelab. Zo kunnen leerlingen vanaf de basisschool op een leuke en laagdrempelige manier in contact komen met techniek.

Het Futurelab in Lichtenvoorde is een initiatief van vier partijen in de gemeente Oost Gelre, te weten de basisscholen in de gemeente Oost Gelre, Marianum, de Industriële Kring Groenlo/Lichtenvoorden (IKGL) en de gemeente Oost Gelre. Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om te komen tot één goed geëquipeerd lokaal, zowel inhoudelijk als financieel.

