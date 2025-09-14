Geen corsorondgang op maandag, wel prijsuitreiking en vogelschieten

LICHTENVOORDE – De traditionele corsorondgang op maandagmorgen 15 september gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de Stichting Bloemencorso heeft zondagmiddag besloten de rondgang te schrappen vanwege de slechte weersvoorspellingen.

Voorzitter Thijs Kroezen noemt het een lastig maar noodzakelijk besluit: “Het actuele weerbeeld laat zien dat het morgen een onstuimige dag wordt. We willen geen gevaarlijke situaties riskeren met de metershoge wagens. Veiligheid gaat boven alles.”

Zondag verliep het corso feestelijk, met veel publiek en prachtig weer. Dat maakt het besluit voor maandag extra zuur, aldus Kroezen. “We hebben enorm geluk gehad met het weer op zondag. Het is jammer dat we de traditie van de maandag niet kunnen voortzetten, maar we nemen als bestuur onze verantwoordelijkheid.”

Prijsuitreiking en vogelschieten wel door

De prijsuitreiking vindt maandagmorgen wel plaats in de tent op het Switeterrein. Vanaf 07.15 uur worden de winnaars van de CorsoKIDS bekendgemaakt, gevolgd door de grote prijsuitreiking voor de wagenbouwers om 08.00 uur.

Ook het vogelschieten van Schutterij St. Switbertus gaat door, maar zonder de traditionele rondgang met de nieuwe koning. De ceremonie vindt dit jaar plaats op het Switeterrein zelf.

📅 Maandag 15 september

📍 Switeterrein, Lichtenvoorde

💶 Toegang prijsuitreiking: gratis

🔗 bloemencorso.com

