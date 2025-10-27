Gelderland bij top drie meest betrokken provincies rond verkiezingen
Woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen, en uit onderzoek van het onlinemarketingbureau Internet Impact uit Zetten blijkt dat Gelderland tot de meest politiek geïnteresseerde provincies van Nederland behoort. Alleen in Utrecht en Drenthe wordt nog vaker gegoogeld naar onderwerpen rondom de verkiezingen.
Het bureau analyseerde via Google Trends de zoekinteresse naar termen als stemwijzer, verkiezingsprogramma, politiek debat en Tweede Kamerverkiezingen 2025. Op basis daarvan scoort Gelderland een 9 op een schaal van 10. In provincies als Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland is de online betrokkenheid beduidend lager.
Volgens onderzoeker Rémon Hendriksen van Internet Impact spelen verschillen in opleidingsniveau en bevolkingssamenstelling mogelijk een rol. “In sommige provincies zoeken mensen sneller online naar partijprogramma’s of debatfragmenten, in andere wordt informatie via andere kanalen gedeeld.”
Opvallend is dat Geert Wilders (PVV) de meest gezochte lijsttrekker is, gevolgd door Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA).
📊 Lees het volledige onderzoek en bekijk de interactieve kaart via 👉 internetimpact.nl/google-trends-onderzoek-verkiezingen
Wist je dat Gelderland ook bij eerdere verkiezingen bovengemiddeld hoog scoorde in opkomstpercentages, vooral in plattelandsgemeenten in de Achterhoek?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Grolse Wanten bestaan 20 jaar en lanceren duurzame wollen want 21
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- 31e Brouwerijartikelenbeurs in Groenlo trekt verzamelaars uit binnen- en buitenland 9
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 3
- Grol wint spectaculair duel van Jonge Kracht en pakt koppositie in 2F 1
Trending deze week
- Grolse Wanten bestaan 20 jaar en lanceren duurzame wollen want 21
- 31e Brouwerijartikelenbeurs in Groenlo trekt verzamelaars uit binnen- en buitenland 9
- Het stadhuis van Groenlo – onder de stenen van de stad 18
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 3
- Grol wint spectaculair duel van Jonge Kracht en pakt koppositie in 2F 1