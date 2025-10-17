Gelderse Molendagen 2025: voor het eerst ook op zondag
GELDERLAND – Tijdens de jaarlijkse Gelderse Molendagen openen tientallen molens in de provincie hun deuren voor het publiek. Dit jaar is extra bijzonder, want voor het eerst zijn de molens ook op zondag te bezoeken.
Bezoekers kunnen tijdens het weekend ontdekken hoe wind- en watermolens werken, terwijl molenaars en gidsen verhalen delen over het ambacht en het leven van vroeger. Een draaiende molen bekijken is een reis terug in de tijd — naar de periode waarin energie nog puur uit wind en water werd gewonnen.
“Molens zijn levende monumenten die het verhaal van onze streek vertellen,” zegt een woordvoerder van de Molenfederatie Gelderland. “We hopen dat veel mensen dit erfgoed van dichtbij komen beleven.”
De molens liggen vaak op prachtige plekken: van watermolens aan de rand van natuurgebieden tot windmolens midden in dorpen. Een bezoek laat zich dus uitstekend combineren met een wandeling of fietstocht.
📅 Wanneer: zaterdag 1 en zondag 2 november 2025
📍 Waar: diverse molens in Gelderland
💶 Toegang: gratis
🔗 Meer info: www.molenfederatiegelderland.nl
Wist je dat je zelf ook molengids of molenaar kunt worden? Op gildevanmolenaars.nl lees je hoe je de opleiding kunt volgen en het eeuwenoude vak kunt leren.
