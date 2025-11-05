Gemeente Bronckhorst ontvangt eerste initiatief voor windenergie in Eldrik

23 keer bekeken

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft het eerste concrete initiatief ontvangen voor de ontwikkeling van windenergie in zoekgebied Eldrik. Landgoed Keppel en projectontwikkelaar GreenTrust hebben zich gezamenlijk gemeld om de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in het gebied te onderzoeken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het college van B en W stelde eerder, in mei 2025, het plan van aanpak voor windenergie Eldrik vast. Daarin stond dat initiatiefnemers zich uiterlijk 1 november 2025 moesten melden met een voorstel. Dat moment moest duidelijk maken welke partijen serieus werk willen maken van een project in het gebied.

Volgens wethouder Wilko Pelgrom (duurzaamheid) is de samenwerking een positieve stap:

“Wij waarderen het dat de initiatiefnemers de dialoog met elkaar zijn aangegaan. Een constructieve samenwerking tussen lokale grondeigenaren, Landgoed Keppel en GreenTrust sluit goed aan bij onze ambitie om duurzame energieprojecten in goed overleg met de omgeving te realiseren.”

De komende maanden werken de initiatiefnemers hun plannen verder uit. Daarbij worden omwonenden betrokken via een OmgevingsAdviesRaad, waarin direct betrokken inwoners inspraak krijgen. De gemeente houdt de regie en benadrukt dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

📅 Planning (globaal):

Winter 2025 – voorjaar 2026: opstellen participatieplan en principeverzoek

Voorjaar – zomer 2026: bijeenkomsten met de OmgevingsAdviesRaad

Najaar 2026 – voorjaar 2027: verdere uitwerking plannen

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)