Gemeente Bronckhorst ontvangt eerste initiatief voor windenergie in Eldrik
BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft het eerste concrete initiatief ontvangen voor de ontwikkeling van windenergie in zoekgebied Eldrik. Landgoed Keppel en projectontwikkelaar GreenTrust hebben zich gezamenlijk gemeld om de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in het gebied te onderzoeken.
Het college van B en W stelde eerder, in mei 2025, het plan van aanpak voor windenergie Eldrik vast. Daarin stond dat initiatiefnemers zich uiterlijk 1 november 2025 moesten melden met een voorstel. Dat moment moest duidelijk maken welke partijen serieus werk willen maken van een project in het gebied.
Volgens wethouder Wilko Pelgrom (duurzaamheid) is de samenwerking een positieve stap:
“Wij waarderen het dat de initiatiefnemers de dialoog met elkaar zijn aangegaan. Een constructieve samenwerking tussen lokale grondeigenaren, Landgoed Keppel en GreenTrust sluit goed aan bij onze ambitie om duurzame energieprojecten in goed overleg met de omgeving te realiseren.”
De komende maanden werken de initiatiefnemers hun plannen verder uit. Daarbij worden omwonenden betrokken via een OmgevingsAdviesRaad, waarin direct betrokken inwoners inspraak krijgen. De gemeente houdt de regie en benadrukt dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.
📅 Planning (globaal):
-
Winter 2025 – voorjaar 2026: opstellen participatieplan en principeverzoek
-
Voorjaar – zomer 2026: bijeenkomsten met de OmgevingsAdviesRaad
-
Najaar 2026 – voorjaar 2027: verdere uitwerking plannen
