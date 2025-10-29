Gemeente Doetinchem koopt grond Laborijn voor nieuwe stadswijk

Ondertekening koopovereenkomst grond Laborijn door v.l.n.r. wethouder en voorzitter stuurgroep Nieuwbouw Laborijn Ted Kok en wethouder grondzaken Henk Bulten gemeente Doetinchem. - Foto: PR

DOETINCHEM – De plannen voor een nieuw stadsdeel in Doetinchem krijgen vorm. De gemeente en Laborijn hebben de koopovereenkomst getekend voor de zogenoemde Laborijnlocatie, een terrein van ongeveer drie hectare naast het station. Hier moet ruimte komen voor ruim 400 woningen, werkplekken en voorzieningen.

De aankoop is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Spoorzone, het grootste stedelijke project van Doetinchem. De stad wil doorgroeien naar 70.000 inwoners in 2036 en richt zich daarbij op betaalbare woningen binnen de bestaande stadsgrenzen. Een deel van de kosten voor sanering, infrastructuur en openbare ruimte wordt betaald met geld uit de woningbouwimpuls van het Rijk.

Laborijn bouwt momenteel op een deel van het terrein een nieuw duurzaam kantoorgebouw. Zodra dit in 2027 gereed is, wordt het resterende deel van de grond overgedragen aan de gemeente, zodat de herontwikkeling kan starten.

📅 Planning overdracht: april 2027

📍 Locatie: naast station Doetinchem (Laborijnlocatie)

🏘️ Aantal woningen: circa 400

🔗 Meer informatie: doetinchem.nl

Wist je dat de Spoorzone in Doetinchem uiteindelijk tussen de 1.500 en 2.500 woningen gaat tellen? Daarmee wordt het één van de grootste binnenstedelijke projecten van de Achterhoek.

